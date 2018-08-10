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Unai Emery: Ospina takımdan ayrılabilir

Arsenal'in hocası Unai Emery, Beşiktaş'ın talip olduğu Ospina hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Fabri’nin İngiltere’ye transfer olmasının ardından yeni bir kaleci arayışına giren Beşiktaş’ta gündem David Ospina… Siyah-beyazlıların gözdesi konumunda olan Kolombiyalı kaleci için flaş bir açıklama geldi.

Emery: Ospina takımdan ayrılabilir

İngiliz ekibi Arsenal’in menajeri Unai Emery, geleceği merak konusu olan Ospina hakkında açıklamalarda bulundu. Takımdaki geleceği merak edilen futbolcularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emery, ”Ospina, Campbell ve Jenkinson takımdan ayrılabilir” ifadelerini kullandı.

Ospina yedek kalmak istemiyor 

Öte yandan tecrübeli eldivenin Arsenal’de yedek kalmak istemediği ve Beşiktaş’a sıcak baktığı konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi, kulübün menfaatleri doğrultusunda bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

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