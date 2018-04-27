Unai Emery, sezon sonunda PSG'den ayrılacağını açıkladı
Unai Emery, basın toplantısında sezon sonunda PSG’den ayrılacağını resmen açıkladı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emery'yle PSG şu ana kadar bir görüşme yapmamıştı.
2016'da PSG'nin başına gelen Emery, Avrupa'da beklenen başarıyı elde edememişti.
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