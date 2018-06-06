Ünal Aysal'dan Ali Koç yorumu

Galatasaray eski başkanlarından Ünal Aysal, Bloomberg TV'de katıldığı Finans Merkezi programında Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ile ilgili de konuştu.

Başkan seçilmesinden ötürü Ali Koç'u arayıp tebrik ettiğini ifade eden Aysal, "Yeni kanda her zaman için fayda vardır. Ali Koç, Türk sporuna öncülük yapabilir. Kendisinin gelişiyle rekabetin artacağını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bu duruma karşılık vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.