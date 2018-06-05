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Ünal Karaman 5 genç futbolcuyu kampa dahil edecek

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılacak kamp kadrosuna 'Cafer Tosun, Sefa Akgün, Kerem Baykuş, Ayberk Kardaş, Ahmet Hakan Sevinç' gibi altyapıdan yetişen genç oyuncuları da dahil edecek.

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26 Haziran'da 2018-19 sezonunu açacak olan ve futbolculara yapılacak sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 1 Temmuz'da yurt dışında iki aşamalı kamp gerçekleştirmeyi planlayan Trabzonspor'da 5 genç oyuncunun kamp kadrosuna dahil edileceği belirtildi.

Bordo-mavililerde tamamlanan sezonun son haftalarında A takımla birlikte antrenmana katılan Cafer Tosun, Sefa Akgün, Kerem Baykuş, Ayberk Kardaş'ın yanı sıra Ahmet Hakan Sevinç'in kamp kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

TEKNİK EKİP KARAR VERECEK

Kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve ekibinin kampta genç isimleri görüp buradan bazılarını A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı, bu noktada genç oyuncuların kampta ortaya koyacakları performansın belirleyici olacağı kaydedildi.

Daha önce bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ile Abdurrahim Dursun gibi genç oyuncular da altyapıdan kadroya katılırken, özellikle de Yusuf ile Abdülkadir Ömür sergiledikleri performansla takımda kalıcı olmayı başarıp yurtiçi ve yurtdışında birçok kulübün transferinde ilgi odağı olmayı başardı.

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