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Ünal Karaman: İstediğimiz pozisyonları yakalayamadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçla ilgili 'Kaybederken kazananlar safında olacağımız bir hafta geçirdik.' dedi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada  bulunan Karaman, ligde ilk maçlarını kaybetmelerinin üzücü olduğunu belirterek,  "Biz eksikliklerimizi biliyoruz. Olumsuzlukları ilk maçta görmek, gelecek  haftalarda işi daha farklı boyutlarda değerlendirmemize neden olacak. O yüzden  mağlubiyetten kendimize düşen dersi alacağız." diye konuştu.

Ünal Karaman, hafta içinde takıma yeni oyuncuların katılacağını  vurgulayarak, "Burak da hafta başında bizimle beraber çalışmaya başlayacak.  Forvet bölgesinde yeni transferimiz Vahid'in olmaması özellikle kanatlarda bizi  eksik bıraktı. Özellikle 2-3 oyuncumuzdan bu dönemde farklı bir duruş  bekliyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüm ama ligin henüz başı. Kaybederken kazananlar safında olacağımız bir hafta geçirdik." ifadelerini kullandı.

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