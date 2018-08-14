Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ünal Karaman: Trabzonspor'da hedefim şampiyonluk

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımda hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karaman, Trabzonspor dergisinin bu ayki sayısındaki röportajında,  antrenörlük hayatına başlamasında teknik direktör Şenol Güneş'in payının çok  büyük olduğunu anlattı.

Kendini işini seven, işine tutkuyla bağlı ve o ruhu, heyecanı  doğrusuyla yanlışıyla hissetmiş, samimi bir teknik adam olarak gördüğünü aktaran  Karaman, "Trabzonspor'daki hedefim de şampiyonluk. Allah nasip ederse şampiyon  olmadan ben bu takımı bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Karaman, bunu yüzeysel söylemediğine dikkati çekerek, şöyle devam  etti:

"Geçmiş dönemde de forma giydiğim zamanda da insanlar benim  karakterimi bilirler. Evet, sakinim, dinginim, hayata olgun bakıp olayları daha  sakin karşılarım ama bendeki fırtınayı yakın çevrem çok iyi bilir. İçimde kopan  fırtınayı, bilenler iyi bilir. Şunu net bir şekilde söyleyelim, eğer birisi  yapacaksa o isim benim. Ben olmak isterim."

Trabzonspor forması giydiği 1996 yılında kaybettikleri Fenerbahçe maçı  sonrasında çok üzüldüğüne değinen Karaman, "Uzun zaman üzüldüm. Zaman zaman  doğaya çıkıp fırsat buldukça doğadaki sessizliği ve haykırışları dinlemeye gayret  ederim, onların bazen sesinde, bazen sessizliğinde ruhumu dinlendirmeye gayret  ederim ama o içimdeki, beynimdeki o acı dinmedi, diyebilirim. Kendim açısından mı  diyorum? Kendim açısında değil ama bu şehrin insanının böyle bir mutluluğu hak  ettiğini düşünüyorum. Bunu hak ettiğini düşünüyorum ama gücümüz oraya kadarmış,  yetmedi." yorumunu yaptı.

Şike davasına ilişkin görüşleri

Ünal Karaman, futbolda şike davasının konuşulduğu 2010-2011 sezonuna  ilişkin ise şu görüşleri paylaştı:

"Öncelikle şunu söyleyelim, ben hakim değilim, yargıç değilim ama bunu  net bir biçimde ifade edebilirim ki hayatımın çizgisi ve ana düsturu adalet  üzerine kurulmuştur. Peygamber Efendimiz, hadiste der ki 'Adalet güzeldir,  yönetende daha güzel durur.' Ben o gün de söyledim; 'Bize verecekleri bir kupa  bizi şampiyon yapmayacak.' Samimi olarak söylüyorum, o duruşumuz, o yoklukla  mücadelemiz bizi bir noktaya taşıdı. Ben sadece o gün şunu bekleyebilirdim,  'Geçmiş dönemde Türkiye'nin şartları böyleydi, biz de o şartlar içerisinde  olumsuzluklar yaşadık. Onların yaşanmasına biz de ucundan, kıyısından bulaştık  ama bunu bir milat kabul edelim, bugünden itibaren temiz beyaz bir sayfa açalım,  gelecek nesillere de tertemiz bir futbol bırakalım, sporun içerisinde kalmış  güzel nesiller bırakalım.' diyebilirdik. Bence onu demedik, orayı atladık sadece.

Yoksa kağıda bakarak 'Gelecek nesillere iyi bir miras bırakalım.'  demenin ne kadar samimi olup olmadığınızı insanlar anlar. Küçük bir pardon, küçük  bir özür olabilirdi. Türk futbolunun, Türk sporunun içerisinde neler olduğunu bu  camianın içerisindeki insanlar biliyor. Bir kere kara sakız gibi yapıştı sırtına.  Bundan kurtulmanız zaten söz konusu değil ama bir tek şunu diyebilirdi insanlar  'Bunu bir milat kabul edelim, bundan sonra adil bir yarış olsun, adil bir yarış  içerisinde gençlerimizin akıttığı alın terini alkışlayalım.' diyebilselerdi yol  almış olurduk. "

Medical Park'ta ilk maç

Medical Park Stadı'nda Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak  olmasına ilişkin de Karaman, şunları kaydetti:

"Tabii ki heyecan verici, çok güzel. Ben Trabzonspor taraftarı gibi  düşünebilecek, yorumlayabilecek bir insanım. İyi bir teknik adama sahipler. Bir  kere bunun rahatlıkla söyleyeyim. Kendini beğenmişlik asla değil çünkü ben  onların içinden bir parçayım. Onların belki şu an en önemli parçasıyım. Onları  seven, onlar gibi düşünebilen, onların acısına ortak olabilen, onların sevincini  veya kederini ne yaşayacaksak onu paylaşan bir teknik adama sahipler. Empati  yaparak olaylara bakarlarsa yakın bir gelecekte Trabzonspor'un şampiyonluk  kupasını Allah bize nasip eder ve o statta kaldırırız. Ben bunu çok inanarak ve  güvenerek söylüyorum. Ben bu şehrin acısında da sevincinde de varım. Yeri geldi  gözyaşı döktük, yeri geldi düğününde horon teptik. Onlardan biriyim. Bu kimlikle  karşılarına çıktım. Kimsenin gözü arkada kalmasın, takımlarına sahip çıkabilecek  donanımlı bir dosta sahipler. İnşallah bu bütünlük içerisinde bundan sonra daha  çok sevinç yaşatırız."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzaydan gizemli sinyal!

Uzaydan gizemli sinyal!

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA