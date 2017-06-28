Ünlü gazeteci Fabrice Lamperti: Oğuzhan Özyakup Marsilya'nın planları arasında yer almıyor
Marsilya'nın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Beşiktaş'ın maestrosu Oğuzhan Özyakup için Fransa'dan açıklama geldi.
Oğuzhan Özyakup - Marsilya iddiaları için Fransa'dan açıklama! Türk basınında çıkan ''Oğuzhan, Marsilya'ya transfer oluyor'' iddialarına cevap Fransa'dan geldi.
Fransız gazetesi La Provence'nin ünlü spor gazetecisi Fabrice Lamperti, Fransız televizyonunda transfer dedikoduları hakkında konuştu.
''PLANLAR ARASINDA YOK''
Lamperti, Türk basınında çıkan iddiaları yalanlerken ''Oğuzhan, Marsilya'nın planları arasında yer almıyor. Gündemde hiç olmadı, çıkan iddialar gerçeği yansıtmıyor'' dedi.
Sporx
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