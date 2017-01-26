Ünlü beyzbolcu Yordano Ventura trafik kazasýnda hayatýný kaybetti
Baþarýlý beyzbolcu Yordano Ventura korkunç bir trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti.
Baþarýlý beyzbolcu Yordano Ventura korkunç bir trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. Vatandaþý olduðu Dominik Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde trafik kazasý yaparak yaþamýný yitiren Kansas City Royals atýcýsý MBL’de 4 sezon geçirmiþti. 25 yaþýndaki beyzbolcunun kazadan önce alkol alýp almadýðý ise belirsizliðini koruyor.
Skorer
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