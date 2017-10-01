Ünlü teknik adam Antonio Conte, Chelsea'den ayrılıyor mu?

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea yeni sezona istediği gibi başlayamayınca İngiliz basını Antonio Conte için ayrılık haberleri yapmaya başladı.

Manchester City'ye sahasında 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Chelsea'de moraller bozuk.

Bu sezon Stamford Bridge'de oynadığı 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen Maviler'de menajer Antonio Conte'nin geleceği sorgulanmaya başladı.

Sunday Times'ın haberine göre İtalyan teknik adam gelecek planlarını çoktan yaptı.

Transfer döneminde yönetimle anlaşmazlığa düşen ve yeni sezona yapılan kötü başlangıcın ardından Conte 2018 yazında kulüpten ayrılmaya karar verdi. Londra'da ayrılmayı kafasına koyan 48 yaşındaki Conte, her fırsatta çok özlediğini söylediği memleketi İtalya'ya dönecek.

Chelsea ile 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli teknik adam geçtiğimiz yaz Inter'den ciddi bir teklif almasında rağmen İngiliz ekibinde kalmıştı.

Premier Lig'in ilk 7 haftasında 13 puan toplayan Chelsea maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.