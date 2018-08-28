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Urbano Cairo: Ljajic, ben 20 civarı maç oynamak istemiyorum derse durum değişebilir

Adı şu aralar Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Ljajic hakkında başkan Urbano Cairo'dan çok önemli bir açıklama geldi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, İtalya Ligi’nde Torino forması giyen 26 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic’i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. İtalyan ekibinin başkanı Urbano Cairo, transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan futbolcunun geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Ljajic transferi için dikkat çeken sözler

İtalyan basınına konuşan Cairo, ”İki yıl önce Ljajic'i satın aldık ve onu izlemek bana keyif veriyor. Çok önemli bir oyuncu. Ljajic'i 20'den daha az maça çıkartırsak onu mutsuz edebiliriz. Ben olsam Ljajic'i her zaman kadromda tutarım. Fakat oyuncu bana gelip, "Ben 20 civarı maç oynamak istemiyorum" derse durum değişebilir. Çok iyi oyuncu ama sürekli ilk 11'de oynamak istiyor olabilir” diye konuştu.

(Haber1903)

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