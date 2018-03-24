Uruguaylı futbolseverler Muslera'ya hayran

Uruguay Milli Takımı, Çekya ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Çin’de oynanan karşılaşma, Cavani’nin attığı müthiş gol kadar Muslera’nın yaptığı kurtarışlar ve başarılı performansıyla da gündeme geldi.

Uruguaylı futbolseverler Galatasaray file bekçisine övgü yağdırdı. Sosyal medyada hem maç sırasında hem de karşılaşmanın ardından konuyla ilgili yorumlarda bulunan futbolseverler, deneyimli file bekçisine övgü yağdırdı. Muslera’nın formda görünmesinin Dünya Kupası öncesinde sevindirici olduğu değerlendirmeleri yapıldı.

Trabzon maçına hazır

Fernando Muslera’nın form grafiğini yükseltmesi Uruguaylı futbolseverler dışında Galatasaraylı taraftarları da sevindiriyor. Ligde artık son viraja girilirken, milli ara dönüşü oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesinde hazır bir görüntü vermesi sevinç yarattı.

Uruguaylı futbolseverlerin twitter üzerindeki bazı tepkileri:

@AlexisGuerra25: Kimse Muslera’dan bahsetmiyor. Oysa ne kadar harika bir kalecimiz var.

@FelipeDiaz200: Muslera çok güven veriyor.

@Niiko_Dls: Muslera’dan önce Uruguay kalecisi kimdi, hatırlamıyorum.

@TatianaCamargoG: Muslera her geçen yıl daha da iyi oluyor.

@chivitoxariana: Muslera annem kadar iyi.

@noeliabolso13: Aşkım Muslera.

@GeeerGonzalez: Muslera bana nasıl da güven veriyor.

@elFerDias: Muslera ve diğer kalecilerle Uruguay, Dünya Kupası’nın en iyi kalecilerine sahip olacak.

(Skorer)