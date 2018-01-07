Usain Bolt B.Dortmund antrenmanlarına çıkacak

Dünyanın en iyi atletleri arasında gösterilen Usain Bolt, futbol kariyeri için gün sayıyor.

Jamaikalı atlet, ''Mart ayında Dortmund ile çalışmalara başlayacağım. Eğer iyi olduğumu söylerlerse, devam edeceğim'' sözlerini kullandı.

''ARTIK OYUNU DAHA İYİ ANLIYORUM''

İngiliz basınına konuşan Bolt, ''Çok sayıda maç izliyorum. Oyunu artık daha iyi anlıyorum. Biraz antrenmanla iyi olacağım. Pozisyon için bir tercihim yok, herkesin fikrini dinleyeceğim'' dedi.