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Utah Jazz'ın 110-91 yendiği Golden State Warriors, son 8 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ın 110-91 yendiği Golden State Warriors, son 8 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

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NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi  veren Utah Jazz, sakatlıkları süren Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ve  Draymond Green'den yoksun sahaya çıkan Golden State Warriors'ı 110-91 mağlup  etti.

Konuk ekip Jazz'da 21 sayı, 6 asist üreten Donovan Mitchell ve 17  sayı, 15 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert, galibiyetin  mimarları oldu.

Son 8 karşılaşmasında 5. yenilgisini yaşayan son şampiyon Warriors'ta  Quinn Cook 17 sayı, 8 asist, Andre Iguodala ise 12 sayıyla oynadı.

Pacers play-off'ları garantiledi

Ağırladığı Miami Heat'i, uzatmada 113-107 yenen Indiana Pacers;  Toronto Raptors, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers ve Philadelphia 76ers'tan  sonra Doğu Konferansı'nda play-off'lara giden 5. takım oldu.

Pacers'ı galibiyete, maçı 22 sayı, 9 ribaunt, 5 top çalma, 3 blokla  tamamlayan Thaddeus Young, 23 sayı, 5 asistle oynayan Victor Oladipo ve 18 sayı,  8 ribauntla mücadele eden Bojan Bogdanovic taşıdı.

Heat'te Tyler Johnson'ın 19 sayı, James Johnson'ın da 15 sayı, 9  ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Cavaliers'tan arka arkaya 5. galibiyet

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 121-114 yenerek peş  peşe 5. maçını kazandı.

Cavaliers'ta LeBron James 37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Kevin Love da  20 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı.

Nets cephesinde Joe Harris 30 sayı, 7 ribaunt ve DeMarre Carroll 18  sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 114-121

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 106-103

Indiana Pacers-Miami Heat: 113-107 (uzatmada)

Sacramento Kings-Boston Celtics: 93-104

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 106-117

Washington Wizards-New York Knicks: 97-101

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 105-108

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 118-99

Golden State Warriors-Utah Jazz: 91-110

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