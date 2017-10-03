Uzaktan şut at İzlanda'yı devir!

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda son iki maça girilirken 14 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, kritik maçta 16 puanla 2. sırada bulunan İzlanda’yı konuk edecek. Millilerimiz için kritik önem taşıyan karşılaşma öncesi rakip İzlanda’nın yediği goller dikkatleri çekiyor.

UZAKTAN ŞUTLARA ENGEL OLAMIYORLAR

Elemelerde şu ana kadar 8 maça çıkan rakibimiz, bu karşılaşmalarda kalesinde 7 gol gördü. İzlanda’nın ağlarında gördüğü 7 golün 5’i uzaktan atılan şutlarla geldi. İzlanda’nın yediği diğer 2 gol ise yan toplara yapılan kafa vuruşlarında ağlarla buluştu.

Rakibimiz aynı zamanda Şili ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği hazırlık maçında da tek golü kafayla yedi.

Doğrudan İzlanda ağlarını bulan uzun mesafeli şutların yanı sıra İzlanda, kalecisi ve savunmasından dönen şutlarda da zaaf yaşıyor ve ikinci topu rakibe bırakıyor. Rakibimiz, Ukrayna ve Finlandiya maçlarında da dönen ilk şutları karşılamakta başarısız olunca, ikinci şutlarda topu ağlarında gördü.

Elemelerde şu ana kadar İzlanda kalesine toplam 87 şut atıldı ve bu şutların 32’si kaleyi buldu. İzlanda kalesine maç başına ortalama 11 şut atılıyor ve 4’ü kaleyi buluyor.

SELÇUK İNAN DA UZAKTAN ŞUTLA AVLAMIŞTI

EURO 2016 elemelerinde de rakibimiz olan İzlanda ile Millilerimiz o dönemde tarihi bir maça çıkmıştı. Ay-Yıldızlılarımıza son dakikada Avrupa Şampiyonası’nın kapısını açan gol de Selçuk İnan’ın uzun mesafeli serbest vuruşundan gelmişti.

İYİ ŞUTÖRLERİMİZ VAR

A Milli Futbol Takımımızda uzaktan şutlar ve serbest vuruşlarda son derece kaliteli ayaklar bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Cenk Tosun gibi isimler özellikle kritik maç öncesi ön plana çıkıyor.



(SonSayfa.com.tr)