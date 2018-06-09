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Vagner Love Beşiktaş'ı icraya verdi

Brezilyalı tecrübeli golcü Vagner Love, 700 bin Euro’luk alacağı için Beşiktaş'ı icraya verdi.

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Cenk Tosun’un rekor bir bedelle Premier Lig’in yolunu tutmasının ardından devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan 3.5 milyon Euro’ya alınan ancak tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratan Vagner Love’dan Beşiktaş’a bir şok daha. Siyah-Beyazlılar’la 2 yıllık daha anlaşması bulunan ve yıllık 2 milyon Euro ücret alan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan kalma 700 bin Euro’luk alacağı için kulübü icraya verdi. 

Daha önce alacaklarının ödenmemesi halinde FIFA’ya gidebileceğini söyleyen Love dediğini yaptı, önce TFF’ye ardından da FIFA’ya başvurdu. Brezilyalı futbolcu, 2 aylık alacağının verilmemesi nedeniyle avukatı aracılığıyla alacakları için icra takibi başlattı. İcra yazısı kulübe ulaşırken, başkan Fikret Orman bunu öğrenince küplere bindi. 

‘KUŞ TUTSA BİLE TAKIMDA DURAMAZ’

Love’un şikayeti ve alacağı için icraya gitmesi başkan Fikret Orman’ı çıldırttı.  Orman’ın “Biz onu bütün tepkilere rağmen savunduk. Bize ne verdi ki icraya gidiyor? Zaman zaman gecikmeler oldu, ödemeler yapıldı. Yazık... Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bir dakika bile duramaz. Gerekirse alacaklarına karşılık bedava veririz” dediği öğrenildi.

‘KUŞ TUTSA BİLE TAKIMDA DURAMAZ’

Love’un şikayeti ve alacağı için icraya gitmesi başkan Fikret Orman’ı çıldırttı.  Orman’ın “Biz onu bütün tepkilere rağmen savunduk. Bize ne verdi ki icraya gidiyor? Zaman zaman gecikmeler oldu, ödemeler yapıldı. Yazık... Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bir dakika bile duramaz. Gerekirse alacaklarına karşılık bedava veririz” dediği öğrenildi.

(HT)

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