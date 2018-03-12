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Vagner Love Sporting Lizbon'a gitmek istiyor

Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine çok konuşulacak bir röportaj verdi.

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Ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine özel bir röportaj verdi.

Brezilyalı golcü, Monaco'da forma giydiği dönemde Sporting Lizbon'la görüştüğünü ancak o dönemde transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Lizbon ekibiyle ilgili olarak önemli bir itirafta da bulundu.

Love, "Portekiz Ligi çok kaliteli. Eğer fırsat bulabilirsem Sporting gibi büyük bir takımda oynamayı çok isterim." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

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