Vagner Love'ın menajeri Ayhan Yeşilbaş: Fenerbahçe'nin şu an ilgisi var

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız golcüsü Vagner Love için her geçen gün ortaya yeni iddialar atılıyor. Tecrübeli golcü için büyük takımların adı yeniden gündeme geldi. Menajer Ayhan Yeşilbaş, Vagner Love'un transferi hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

"Galatasaray ve Beşiktaş kabul etmedi"

Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili daha önce görüşmemiz olmuştu. O dönemde performansı ile ilgili düşüş var görüşü vardı. Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu ile görüşmem olmuştu. Beşiktaş Kulübünden yöneticilere de söyledim. Hamza Hoca, 'O tarz bir santrafor ile ilgilenmiyoruz ve düşüşte.' demişti. Monaco'ya gitmeden önce konuşmuştuk ve o dönem boştaydı. Fenerbahçe, CSKA'da oynarken çok istemişti. Bir dönem Çin'e gitti 20 maçta 26 gol attı. Daha sonra çıkış yakaladı. Beşiktaş'ta yöneticiler ve scout ekibinden Gökhan Keskin ile konuştum. Yeterli olmadığı söylendi. Alanyaspor'da da şu an fahiş fiyatlarla alınmak isteniyor.

"Fenerbahçe'nin ilgisi var"

"Fenerbahçe'nin şu an ilgisi var. Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu Brezilya'dan arkadaşlarım söylüyor. Sezon arasında alınır diye düşünüyorum. Büyük takımların da istediği biliniyor. Kendi arkadaşının bana söylediği, büyük takımlar istiyormuş. Benim tahmin ettiğim Trabzonspor da var. Vagner profesyonel bir oyuncu. Türkiye'yi artık tanıdı ve büyük takımları ister. Neden Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor olmasın? Benim düşüncem Fenerbahçe olur ve orada da başarılı olur bence."

Moisés Ribeiro, Beşiktaş'ın gündeminde mi?

"Başkan oraya gitti, daha önce izlenen oyuncular vardı. Scout ekibinden Gökhan ve birkaç antrenör gitti oraya. Chapecoense takımı trajik bir olay yaşadı ama futbolcu satmayacak diye bir durum yok. Oyuncu alınacaksa bırakırlar. Pilot takım için Botafogo takımının da daveti vardı."

Ajansspor