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Vagner Love'un elektronik sigara keyfi dikkat çekti

Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, elektronik sigara içerken çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Geçtiğimiz sezon attığı 21 golle Süper Lig'in en skorer ismi olan ve Alanyaspor'a büyük katkı yapan Vagner Love, bu sezona da hızlı başladı.

7 haftası geride kalan ligde 7 gol atarak Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'la krallık yarışında zirvede yer alan Brezilyalı golcünün keyfi yerinde.

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Brezilyalı yıldız, Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği son lig maçında biri röveşatadan olmak üzere 2 defa ağları sarstı.

Öte yandan lige verilen milli ara nedeniyle tatil yapan Love, Instagram hesabından elektronik sigara içerken çektiği fotoğraflarını paylaştı.

(Kralspor)

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