Vahid Amiri, Trabzonspor'a bugün saat 11:00'de imzayı atıyor

TRABZONSPOR transferdeki sessizliğini bozdu. Bordo-Mavililer, İran Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda boy gösteren Vahid Amiri’yi imza için gizlice Trabzon’a getirip sağlık kontrolünden geçirdi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Amiri ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtip, bugün saat 11.00’de basın önünde resmi sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

FORVET ARKASINDA DA OYNUYOR

30 yaşındaki Vahid Amiri, sal açığın yanı sıra forvet arkası ve sol bekte de görev yapabiliyor. Oyuncuyu teknik direktör Ünal Karaman’ın çok istediği öğrenildi. Persepolis ile sözleşmesi sona eren Amiri için Trabzonspor bonservis parası ödemeyecek. 1.81 metre boyundaki forvet, ilk kez İran dışında bir takımda forma giyecek. Amiri 24 Temmuz’da Trabzon’a dönecek olan takımla çalışmalara başlayacak.

STOPERE SÜRPRİZ İSİM AMBROSE

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor’a son olarak İskoçya Ligi ekibi Hibernian’da forma giyen Efe Ambrose önerildi. Karadeniz ekibiyle ilk görüşmeyi gerçekleştiren 29 yaşındaki Nijeryalı stoper, 600 bin euro talep etti. Bu oyuncu için aaraştırmalar sürüyor. Bu arada 51. kuruluş yıldönümü kapsamında 29 Temmuz’da Medical park’ta 21.00’de maç yapılacak.4 Ağustos’ta ise İstanbul’da Cagliari ile karşılaşılacak.