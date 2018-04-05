Vakıfbank, adını Final Four'a yazdırdı! CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele eden Vakıfbank, deplasmanda 3-0 yendiği Volero Zürich karşısında evinde de ilk iki seti 25-12 ve 25-14 kazanarak adını Final Four'a yazdırdı.