Vakıfbank, adını Final Four'a yazdırdı!
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele eden Vakıfbank, deplasmanda 3-0 yendiği Volero Zürich karşısında evinde de ilk iki seti 25-12 ve 25-14 kazanarak adını Final Four'a yazdırdı.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele eden Vakıfbank, deplasmanda 3-0 yendiği Volero Zürich karşısında evinde de ilk iki seti 25-12 ve 25-14 kazanarak adını Final Four'a yazdırdı.
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