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VakıfBank, Beşiktaş'a set vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etti.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 yendi.
 
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Emre Özkul 
Beşiktaş: Rauseux, Zehra Güneş, Van Hecke, Tuğba Şenoğlu, Kiseniya, Çağla Akın (Bihter Dumanoğlu, Gizem Giraygil, Yasemin Güveli, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Ting, Kübra Çalışkan, Naz Akyol (Gizem Örge, Kimberly, Cansu Çetin, Melis Durul)
Setler: 28-30,12-25, 14-25
Süre: 89 dakika (36, 28, 25)

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