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VakıfBank, Beyaz Rusya'dan avantajlı dönüyor

Sultanlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Minchanka Minsk takımını 3-0 mağlup etti.

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Rakibini 25-17, 25-20 ve 29-27'lik setlerle 3-0 yenen Sarı-siyahlılar geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü kupanın üçüncü turunda ikinci maç öncesinde avantaj elde etmiş oldu. Rövanş maçı 11 Kasım'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beyaz Rusya ekibi Minsk, mücadelenin başında 8-2 öne geçse de VakıfBank sahaya ağırlığını koydu ve ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü rakibine iyice hissettiren Sarı-siyahlılar arzuladığı oyunu sahaya yansıttı ve 25-20 ile 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ise çekişmeli anlar yaşandı. Karşılıklı sayılarla geçen sette ilk teknik molayı 16-13 VakıfBank önde tamamladı. Set sonunda da Zhu Ting ile etkili olan sarı-siyahlılar, tecrübesini konuşturunca seti 29-27, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

VakıfBank ile Minchanka Minsk arasındaki rövanş karşılaşması 11 Kasım'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

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