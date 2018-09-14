Valbuena: Mbappe gençliğinin ve tecrübesizliğinin faturasını ödüyor

Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, ülkesindeki futbolu da yakından takip ediyor. Fransa 1. Ligi’nde geçtiğimiz hafta oynanan Nimes-Paris Saint Germain maçında Kylian Mbappe’nin yaptığı hareket, sarı-lacivertli oyuncunun gündemindeydi.

Valbuena, PSGli yıldızın Nimes maçında Teji Savanier’e yaptığı sert hareket sonunda kırmızı kart görmesini değerlendirdi. 90+4. Dakikada kendisine yapılan faule sinirlenen Mbappe topsuz alanda rakibine müdahalede bulunmuş ve ardından kırmızı kart görmüştü.

‘Kendini kontrol etmeyi öğrenmeli’

PSGli yıldıza nasihatlerde bulunan Fenerbahçeli futbolcu “Mbappe gençliğinin ve tecrübesizliğinin faturasını ödüyor. Bu hareket bir sporcuya yakışan bir hareket değil, sınırı aşan bir hareket. Kendisini kontrol etmeyi ve duygularını yönetmeyi öğrenmesi gerek” dedi.

‘Takım arakadaşları onu uyarmalı’

Valbuena şöyle devam etti: “Yaptığı hatalardan öğrenecek şeyleri var. Belki bu hatalar artık ona aynılarını tekrarlamaması için yardımcı olacaktır. Paris Saint Germainli takım arkadaşları Mbappe ile konuşarak kendisini uyarmalı” dedi”

(Skorer)