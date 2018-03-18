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Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmayacağım

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Valbeuna, "Şu ana kadar 6 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledim, Ocak ayından sonra takımda bulduğum süre azaldı. Teknik direktör Aykut Kocaman ile aramda bir sorun yok, biz profesyoneliz, ben çalışmalarıma ve koçun istediklerini yapmaya devam ediyorum. Aykut Kocaman'ın tercihlerine saygı duymak zorundayız, muhtemelen bu seçimin nedenleri vardır. Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç düşünmedim ve böyle bir kulüpte olduğum için şanslıyım" dedi.

Fenerbahçe'nin çok iyi yapılandırılmış bir kulüp olduğunun altını çizen Valbuena, "Fenerbahçe'den ayrılmak hiç aklımdan geçmedi. Bu kadar iyi yapılandırılmış bir kulüpte olmaktan dolayı şanslıyım. Taraftarın inanılmaz tutkusu için Türkiye'ye geldim. Marsilya'da oynarkensporx de bu tutkuyu biliyordum, taraftar profilleri hemen hemen aynı ölçekte" şeklinde konuştu.

Fransa Milli Takımı hakkında da konuşan Valbuena, "Dünya Kupası'nda olamayacağım ama televizyon başında Fransa'yı destekleyeceğim. Şampiyonluk konusunda bazı endişelerim var, Brezilya, Almanya ve İspanya'nın daha şanslı olduğunu düşnnüyorum" dedi.

(Sporx)

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