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Valbuena: G.Saraylı futbolcularla fotoğraf çekilmeme konusunda uyarıldım

Fenerbahçe'nin Lyon'dan transfer ettiği ve taraftarın gözdesi olan Valbuena çarpıcı açıklamalara imza attı.

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Türkiye'ye ilk gelişinde taraftardan çekindiğini belirten Valbuena, "Galatasaray oyuncusu ile aynı karede fotoğraf çektirmemem konusunda uyarıldım. Taraftarın bu konuda çok hassas olduğu söylendi" dedi. 

BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM 'AYNI KAREDE OLMA' DEDİLER 

Kanarya'nın Fransız yıldızı Valbuena, G.Saraylı futbolcularla fotoğraf çekilmemesi konusunda uyarıldığını itiraf etti. Fransız basıı - mna açıklamalarda bulunan MatrA . hieu Valbuena, "Hayatımda ilk defa bir maçta bu kadar kırmızı kart gösterildiğini gördüm. Böyle olunca, sahada artık taktik falan kalmıyor. Ömür boyu benim için büyük bir hatıra olarak kalacak" değerlendirmesinde bulundu. 

"Türkiye'ye geldiğimde çılgın bir karşılama oldu" diyen Fransız yıldız, "İlk başta taraftarın ilgisinden biraz korktum. Şu an karşılığını vermek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'de rekabetin çok üst seviyede olduğuna dikkat çeken Fransız yıldız, "Galatasaray oyuncusu ile aynı karede fotoğraf çektirmemem konusunda uyarıldım. Taraftarın bu konuda çok hassas olduğu bana söylendi" açıklamalarını yaptı.

(Güneş)

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