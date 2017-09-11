Valbuena sosyal medyada beğendiği fotoğraf hakkında açıklama yaptı

Fenerbahçe'de bazı futbolcuların performansı tartışılırken Valbuena, taraftarın övgüsünü alan isimlerden biriydi.

Sosyal medyada taraftarın Valbuena ile ilgili yaptığı bir paylaşımı Fransız futbolcu beğenince çok konuşuldu. Bunun üzerine o fotoğraf ile ilgili Valbuena, "Sosyal medya ekibim yanlışlıkla beğendi. Bir daha olmayacak" ifadelerini kullandı.