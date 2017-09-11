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Valbuena sosyal medyada beğendiği fotoğraf hakkında açıklama yaptı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medyadan beğendiği bir paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'de bazı futbolcuların performansı tartışılırken Valbuena, taraftarın övgüsünü alan isimlerden biriydi.

Sosyal medyada taraftarın Valbuena ile ilgili yaptığı bir paylaşımı Fransız futbolcu beğenince çok konuşuldu. Bunun üzerine o fotoğraf ile ilgili Valbuena, "Sosyal medya ekibim yanlışlıkla beğendi. Bir daha olmayacak" ifadelerini kullandı.

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