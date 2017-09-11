Valbuena sosyal medyada beğendiği fotoğraf hakkında açıklama yaptı
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medyadan beğendiği bir paylaşımla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de bazı futbolcuların performansı tartışılırken Valbuena, taraftarın övgüsünü alan isimlerden biriydi.
Sosyal medyada taraftarın Valbuena ile ilgili yaptığı bir paylaşımı Fransız futbolcu beğenince çok konuşuldu. Bunun üzerine o fotoğraf ile ilgili Valbuena, "Sosyal medya ekibim yanlışlıkla beğendi. Bir daha olmayacak" ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.