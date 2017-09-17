Valbuena: Takım halinde birlikte çalışarak kazandık

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mathieu Valbuena, 2 gol attığı Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE VALBUENA'NIN SÖZLERİ...

"En önemlisi takımdır. Ben bunu her zaman söylerim. Takım halinde alacağımız galibiyet önemliydi. Sezona zorlu başladık. Performans açısından o kadar da kötü değildik. HAtalar yaptık, bedellerini ağır ödedik. İstediğimiz skorları alamadık. Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda yenildik. Takım iyi olursa, ben de elimnden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım halinde birlikte çalışarak kazandık. Bu takımda çok yetenekli oyuncular var ama yetenek yetmiyor. Herkesin katkısına ihtiyacımız var"

"FUTBOLU KAZANIRSAK DAHA ÇOK SEVİYORUM"

"Ben futbolu çok seviyorum. 33 yaşındayım ama tutkum öyle düzeyde ki çok genç hissediyorum. Bücuum, kafam çok genç. Futbolu çok seviyorum. Kazanırsak daha da seviyor, keyif alıyorum. İşler iyi gittiğinde bireysel olarak ben de iyiye gideceğim. Takım iyiyse Valbuena da iyidir. Burada mutluyum. Hızlı adapte olduğum iin mutluyum. Takım halinde daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Böyle galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim büyük hedeflerimiz var. Umarım ki bu hedeflere erişeceğiz"