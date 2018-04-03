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Valencia, Anderson Talisca'yı takibe aldı

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine giren Talisca'nın son talibi Valencia oldu.

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Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları sürüyor.

Gündemlerine aldılar

Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol Kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı.

La Liga'da bu sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen güney İspanya temsilcisi, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor. Talisca'nın transfer durumuyla ilgili detaylar Radyospor programcısı Özgür Sancar ulaştı.

Transferi kolaylaştıran etken…

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes'in hem Valencia hem de Benfica kulüpleriyle fazlasıyla iyi ilişkilere sahip olması bu olası transferi kolaylaştıran bir etken olabilir.

Satış maddesi

Oyuncunun tüm haklarını elinde bulunduran Benfica, yeni sözleşmeye 21 milyon Euro satış maddesi koymuştu. Kimi kaynaklar ise bu rakamın 25 milyon Euro'ya kadar çıktığını söylüyor.

Anderson Talisca'nın Beşiktaş performansı

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 39 maçta çıktı. Talisca, söz konusu maçlarda 17 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist yaptı. 32 maçta ilk 11’de başlayan 1,88 boyundaki Talisca, 2867 dakika sahada kalmıştı.

(AJANSSPOR)

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