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Valencia, Beşiktaş'ın hedefindeki Luis Nani'yi satış listesine koydu

Beşiktaş’ın transferi için çabaladığı Luis Nani’de, elini güçlendirecek bir detay ortaya çıktı.

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Beşiktaş’ın transferi için çabaladığı Luis Nani’de, elini güçlendirecek bir detay ortaya çıktı. Valencia ile 2019’a kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncuyu İspanyol ekibinin satış listesine koyduğu ortaya çıktı.

Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle sıkıntıda olan ve ayağını yorganına göre uzatma peşindeki siyah-beyazlıların, en maliyetli oyunculardan biri olan Nani’yi değerinden düşük bir bedele bile bırakabileceği ifade edildi. Valencia’nın Fenerbahçe’den 8.5 milyon euro bedelle aldığı oyuncunun maliyetinden kurtulmak istenildiği belirtildi.

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