Zaza resmen Valencia'da
La Liga ekiplerinden Valencia, Juventus'tan kiraladığı golcü futbolcu Zaza'nın bonservisini aldı.
- Goal
La Liga'da kötü günler geçiren Valencia, gelecek sezon için ilk transferini gerçekleştirdi.
Kulübün resmi sitesinden yayınlanan habere göre, ara transfer döneminde Juventus'tan kiralanan Simone Zaza'nın bonservisi satın alındı.
Valencia, İtalyan golcüyle 2021'e dek sürecek bir sözleşme yapıldığını açıkladı. Valencia, bu transfer için İtalyan devine 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sezonun ilk yarısını kiralık olarak West Ham'da geçiren ve İngiliz ekibinde gol dahi atamadan takımdan ayrılan Zaza, ara transfer döneminde Valencia'ya kiralanmıştı.
25 yaşındaki golcü, İspanyol ekibiyle şu ana kadar çıktığı 14 maçta 4 gole imza attı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.