Valery Karpin: Emenike iyi transfer olur

Fenerbahçe'de gözden çıkartılan ve kadro dışı kalan Emmanuel Emenike için Spartak Moskova iddialarının gündeme gelmesi üzerine, Rus ekibinin eski teknik direktörü Valery Karpin açıklamalarda bulundu.

Karpin, hocalığını yaptığı Emenike'nin doğru bir transfer olacağını belirtirken, "Spartak, Ze Luis'in yanına bir transfer daha yapmalı ve Emenike de ülkeyi tanıyor, bunun yanında da Rusya'da yaptıkları var. Hızı, gücü var, akıcı bir forvet. Tek soru işareti var, o da Afrikalı oyuncuların hepsi, teknik direktörler tarafından özel olarak yaklaşım bekliyor" ifadelerini kullandı.

Valery Karpin, Spartak Moskova'da çalıştığı dönemde 1 sezon Emenike'nin hocalığını yapmıştı.

"LOKOMOTIV İHTİMALİ ZOR"

Öte yandan Lokomotiv Moskova'ya da önerilen Emenike'nin, bu kulübe transfer olma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi. Lokomotiv'in listesinde Kayserispor'dan Welliton, Terek'ten Ablaye Mbengue ve Everton'dan Oumar Niasse de olduğu belirtildi.