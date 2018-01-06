Van der Wiel, Fransa yolcusu

Sky Italia'nın haberine göre Hollandalı sağ bek önümüzdeki günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nice'e imza atacak. Cagliari'nin onun boşluğunu Benevento'dan Gaetano Letizia ile dolduracağı kaydedildi.

Dün İtalyan medyasında yer alan haberlerde Van der Wiel'in Cagliari'den ayrılma kararı aldığı yazılmıştı.

(Ajansspor)