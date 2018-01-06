Van der Wiel, Fransa yolcusu
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Cagliari'nin yolunu tutan Gregory van der Wiel, Fransa yolcusu.
Sky Italia'nın haberine göre Hollandalı sağ bek önümüzdeki günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nice'e imza atacak. Cagliari'nin onun boşluğunu Benevento'dan Gaetano Letizia ile dolduracağı kaydedildi.
Dün İtalyan medyasında yer alan haberlerde Van der Wiel'in Cagliari'den ayrılma kararı aldığı yazılmıştı.
(Ajansspor)
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