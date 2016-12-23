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Van der Wiel'den flaþ açýklama: Hoca beni almazsa...

Fenerbahçe'de kadro dýþý býrakýlan Gregory van der Wiel önemli açýklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de fotoðraf çekimine izinsiz gittiði ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Advocaat tarafýndan kadro dýþý býrakýlan van der Wiel, Ntvspor'a önemli açýklamalarda bulundu.

'FOTOÐRAF ÇEKÝMÝ OLAYI...'

Sarý lacivertli ekipte tekrar forma giymek istediðini belirten van der Wiel; 'Fenerbahçe'de tekrardan oynamak için çok çalýþýyorum.  Ýnsanlar þu an beni görmek istediði yerde göremiyor ancak emin olun ilk 11'e girmek için her þeyi yapacaðým. Fotoðraf çekimi olayý çok konuþuldu. Fotoðraf çekimleri olabilir ama benim hayatýmda herþeyden önce gelen þey futboldur. Ben Ajax'tan beri çok çalýþýyorum. Sabah - akþam çalýþýyorum.' dedi.

'EÐER HOCA BENÝ ALMAZSA DAHA ÇOK ÇALIÞACAÐIM'

Advocaat'a da mesaj gönderen Wiel, 'Ýlk baþta Türkiye'ye geldiðimde zorluklar çektim. Havadan, insanlardan ve yemeklerden dolayý çok zorluk çektim. Midemde bir problem yaþadým. Ama þimdi alýþtým. Geri dönmek için çalýþýyorum. Eðer hoca beni almazsa daha da çok çalýþacaðým.'' diyerek sözlerini sonlandýrdý.

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