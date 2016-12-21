Monaco, Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel’in peşinde

Hollandalı sağ bek, Fenerbahçe’ye gelmeden önce Monaco ile görüşmüştü. Ancak görüşmelerin uzaması ve Sarı-Lacivertliler’in cazip teklifi sonrası 28 yaşındaki oyuncu tercihini Türkiye’ye gelmekten yana kullanmıştı. Van der Wiel’in kadro dışı kalmasının ardından Fransız ekibinin yeniden bu oyuncuyu gündemine aldığı öne sürüldü. Teknik direktör Jardim’in Sidibe’ye iyi bir alternatif olacağını düşündüğü Van der Wiel’in devre arasında kiralanmasını istediği iddia edildi. Fenerbahçe ile 2020’ye kadar sözleşmesi alan Hollandalı oyuncu senelik 2 milyon Euro (7.3 milyon TL) kazanacak.

Corzo yine gündemde

Van der Wiel’in kadro dışı kalmasının ardından Perulu sağ bek Aldo Corzo yeniden gündeme geldi. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Hayallerimden biri yurt dışında oynamak. 27 yaşındayım ve ayrılmak için en uygun zaman. Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini biliyorum” ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli ekibin gözlemci ekibinin geçer not verdiği ve maliyeti düşük olan Deportivo Municipal’li oyuncunun ocak ayında transfer edilebileceği öne sürüldü. (Fanatik)