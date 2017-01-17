Van Gaal veda etti

Hollanda basınından De Telegraaf'a konuşan Van Gaal, geçen yıldan bu yana kulüp çalıştırmadığını hatırlatarak, "Önce kısa bir ara vereyim diye düşündüm. Sonra bir süre bu meslekten uzaklaşmam gerektiğini anladım. Şimdiyse teknik direktörlüğe dönmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle zaman geçirmekten keyif aldığını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, "Son dönemde ailemde yaşanan birçok gelişmenin içinde yer aldım. Çalışırken, burnumun önünde olanları bile göremiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Van Gaal, son dönemde özellikle Çin kulüplerinden aldığı yüksek miktarlı tekliflere rağmen bunları reddettiğini de belirtti.

Hollanda Milli Takımı'nın yanı sıra Ajax, Barcelona, Bayern Münih ve AZ Alkmaar'da görev alan Van Gaal, son olarak teknik direktörlüğünü üstlendiği Manchester United'da aldığı başarısız sonuçların ardından geçen yıl kovulmuştu.

Van Gaal, kısa bir süre önce Hollanda hükümeti tarafından futbola katkılarından dolayı ömür boyu başarı ödülü almıştı.