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Van Gaal emekliliğini açıkladı!

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran 65 yaşındaki teknik adam Louis Van Gaal, emekliye ayrıldığını açıkladı.

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Ajax, Barceloa, Bayern Münih, Hollanda Milli Takımı ve Manchester United ekiplerinde teknik adamlık yapan Hollandalı Louis Van Gaal, emekli olduğunu açıkladı.
 
"MANU'DAN ÖNCE EMEKLİ OLACAKTIM"
 
Emeklilik kararı hakkında konuşan Van Gaal, "Sanırım emekli olacağım. Aslında Dünya Kupası'ndan sonra ayrılmak istedim ancak Manchester United'ı da çalıştırdım. Daha sonrasında ara verdiğimi düşünüyorum fakat şimdi futbola geri döneceğimi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
 
Hollandalı teknik adam, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı çalıştırmasının ardından görevi bırakmayı düşündüğünü ancak Manchester United'ın cazip bir teklif yaptığını dile getirdi.
 
Hollanda basını, Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra Van Gaal'e çok sayıda teklif geldiğini yazdı. Hollandalı teknik adamın Uzak Doğu'dan büyük bir teklif aldığı ve 3 yıl için 45 milyon euro teklif edildiği ileri sürüldü.
 
Haberde, Van Gaal'in yakın zamanda kızının eşinin ölmesi sebebiyle ailesiyle birlikte vakit geçirmek istediği ve bu sebeple de Çin'den gelen teklifleri reddettiği iddiası yer aldı.
 
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