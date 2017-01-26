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Van Persie, Amsterdam'da transfer görüşmesi yaptı

Napolili yetkililerin, Fenerbahçeli Robin van Persie ile Amsterdam'da transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. İşte Robin van Persie'nin transfer görüşmesinde yaşananlar...

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Robin van Persie'nin Amsterdam'da Napoli ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napolili yetkililer, Robin van Persie ile bir yemekte görüştüler. Yemek sırasında Napoli, Robin van Persie ile rakamlar üzerinde de konuştular ancak Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'den aldığı maaşla, Napoli'nin önerdiği rakam arasında uçurum olunca görüşme olumsuz sonuçlandı.

Rakamlarda bir uzlaşmaya varılamayacağının anlaşılması üzerine iki tarafında dostluk içerisinde yemeği noktaladığı belirtildi.

Robin van Persie, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.

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