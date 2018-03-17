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Van Persie derbi öncesi arkadaşlarına sosyal medyadan moral verdi

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'un yolunu tutan Robin van Persie, derbi öncesinde mesaj yolladı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, ligin zirvesi açısından büyük önem taşıyan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi eski takımına mesaj yolladı.

Feyenoord forması giyen Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Derbi günü, iyi şanslar Fenerbahçe" derken, "yıldız" temennisini de takipçilerine aktardı.

Tecrübeli oyuncu, 'emoji'lerle süslediği mesajında "4. yıldız yakında" imasında bulundu.

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