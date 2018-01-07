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Van Persie, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Van Persie'de sona gelindi. Kendisine kulüp arayan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı görüşmelerde sona geldi.

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Van Persie Fenerbahçe'den ayrılıyor. 2015/2016 sezonu başında Manchester United'dan transfer edilerek kadroya katılan ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Hollandalı oyuncunun Türkiye serüveni bitiyor. 
 
Aykut Kocaman çok önce ümidi kesti
 
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın bu sezon çok önceden umudunu yitirdiği ve maç kadrosuna bi,le almadığı Van Persie bir süredir gidecek takım arıyordu. 
 
Amerikan MLS Ligi, Çin ve Feyenoord derken Hollandalı oyuncunun ve menajerinin görüşmelerinde sona geldikleri ve transferin gelecek hafta çözüme kavuşacağı öğrenildi. 
 
Ozan da takım arıyor
 
Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği bir diğer oyuncu Ozan Tufan'ın da son sürat kendisine gidecek takım aradığı, genç oyuncunun menajerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.  (Fanatik)

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