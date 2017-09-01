Van Persie Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Van Persie'ye bir kötü haber daha... Fenerbahçe'de taraftarın tepkisini çeken yıldız oyuncu Hollanda Milli Takımı'nda da sakatlık problemi yaşadı ve kadrodan çıkarıldı.

Sakatlıktan kurtulamıyor

Feyenoord'a transferi gündemde olan Robin Van Persie, Hollanda Milli Takımı'nda anttrenmanlarda iyi bir görüntü sergilemesine rağmen yine sakatlık belasıyla karşı karşıya kaldı. Yürümekte bile zorlandığı belirtilen yıldız oyuncu yarın Bulgaristan'la oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.

(Fanatik)