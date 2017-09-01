Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Van Persie Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlığı dolayısıyla oynayamayan Van Persie, Hollanda Milli Takımı'nda da tutunamadı. Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van Persie'ye bir kötü haber daha... Fenerbahçe'de taraftarın tepkisini çeken yıldız oyuncu Hollanda Milli Takımı'nda da sakatlık problemi yaşadı ve kadrodan çıkarıldı. 

Sakatlıktan kurtulamıyor

Feyenoord'a transferi gündemde olan Robin Van Persie, Hollanda Milli Takımı'nda anttrenmanlarda iyi bir görüntü sergilemesine rağmen yine sakatlık belasıyla karşı karşıya kaldı. Yürümekte bile zorlandığı belirtilen yıldız oyuncu yarın Bulgaristan'la oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi kadrodan çıkarıldı. 

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan 'Arakan' açıklaması: Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım

Başbakan Yıldırım'dan 'Arakan' açıklaması: Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım

Harika bir fikirle yola çıktılar

Harika bir fikirle yola çıktılar

381 yeni canlı türü keşfedildi

381 yeni canlı türü keşfedildi

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA