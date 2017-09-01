Van Persie Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'de sakatlığı dolayısıyla oynayamayan Van Persie, Hollanda Milli Takımı'nda da tutunamadı. Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı.
Van Persie'ye bir kötü haber daha... Fenerbahçe'de taraftarın tepkisini çeken yıldız oyuncu Hollanda Milli Takımı'nda da sakatlık problemi yaşadı ve kadrodan çıkarıldı.
Sakatlıktan kurtulamıyor
Feyenoord'a transferi gündemde olan Robin Van Persie, Hollanda Milli Takımı'nda anttrenmanlarda iyi bir görüntü sergilemesine rağmen yine sakatlık belasıyla karşı karşıya kaldı. Yürümekte bile zorlandığı belirtilen yıldız oyuncu yarın Bulgaristan'la oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.