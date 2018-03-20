Van Persie, Ronald Koeman'ın da gözüne girdi

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrıldıktan sonra ülkesine dönen ve Feyenoord'la anlaşan Van Persie hafta sonu takımının Zwolle karşısında aldığı farklı galibiyette 2 gol birden attı. Van Persie son haftalardaki yükselen performansıyla Hollanda Milli Takım teknik direktör Ronald Koeman'ın da gözüne girdi.

'Ona milli takım kapılarını kapatmış değilim'

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, ülke basınına yaptığı açıklamada Van Persie ile görüştüğünü ve ona hala milli takım kapılarının açık olduğunu söyledi.

Ronald Koeman yaptığı açıklamada, "Van Persie ile konuştum. Ona milli takım kapılarını kapatmış değilim. Feyenoord'da uyum sorununu atlattı." diye konuştu. Ronald Koeman ayrıca önümüzdeki günlerde Van Persie ile yeniden bir araya geleceğini ve tecrübeli futbolcu için milli takımın hala bir seçenek olduğunu söyledi.

Gol sayısını 4'e çıkardı

Fenerbahçe'de bu sezon başından beri yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Van Persie, Feyenoord formasıyla gollerine devam ediyor. Zwolle deplasmanında ilk 15 dakikada attığı 2 golle Hollandalı yıldız ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

(Futbol Arena)