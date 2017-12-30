Van Persie tatil için Dubai'ye gitti

Robin van Persie, tatil için Dubai'de...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'deki günleri artık sayılı olan Robin van Persie yorgunluk atıyor! Kanarya’nın sorunlu yıldızı forma giymeyi unuturken liglere ara verilmesini de fırsat bilerek ailesiyle birlikte Dubai’ye gitti. Hollandalı yıldızın tatilde geleceğiyle ilgili kararlar alması bekleniyor.

FERNANDAO İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe’den ayrılması beklenen isimlerden biri olan Jose Fernandao ile Cruzeiro arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Golcü futbolcu ülkesine yeniden dönmenin planlarını yaparken Sarı-Lacivertli yöneticilerle yapılacak konuşmalar transferde sonucu belirleyecek.