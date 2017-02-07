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Van Persie, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilecek

Beşiktaş maçında tribünlere dil hareketi yapan Hollandalı golcü Van Persie'nin, PFDK'ya sevk edileceği ön görüldü.

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TFF Hukuk Müşavirliği, Van Persie'nin tribünlere, dil hareketini sportmenliğe aykırı bularak PFDK'ya sevk edilmesine gerek gördüğü öğrenildi.

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