Van Persie, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilecek
Beşiktaş maçında tribünlere dil hareketi yapan Hollandalı golcü Van Persie'nin, PFDK'ya sevk edileceği ön görüldü.
- Sporx
TFF Hukuk Müşavirliği, Van Persie'nin tribünlere, dil hareketini sportmenliğe aykırı bularak PFDK'ya sevk edilmesine gerek gördüğü öğrenildi.
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