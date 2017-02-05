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Van Persie'den kırmızı kart yorumu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Van Persie, Dusko Tosic'in kırmızı kartını yorumladı.

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçın kahramanı Van Persie maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ve hak ederek kazandıklarını ifade eden Van Persie,"Çok iyi bir karşılaşma olduk, ilk yarıda nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk. Beşiktaş ile oynuyorsanız topa daha fazla sahip olmalarını kabul edebilirsiniz, bizim açımızdan sorun yok. İkinci yarıda çok daha iyi oynadık, rakibimizin 10 kişi kalmasını avantaja çevirdik ve iyi mücadele ederek sahadan galibiyetle ayrıldık" dedi. 

VAN PERSIE'DEN DUSKO TOSIC YORUMU: KIRMIZI KART DOĞRU

Tosic ile girdiği pozisyonu da değerlendiren Van Persie, "Ben kendime alan oluşturmaya çalıştım, Tosic de benim bu alanımı kapatmaya çalıştım. İtiş kakış oldu, bu normal ancak daha sonraki hareketini yapmaması gerekiyordu. Kırmızı kart normal bir karar. Bazı oyuncular soyunma odasına giderek çığlık çığlığa bağırıyorlardı, beni ilgilendirmiyor, benim açımdan sorun yok. Tansiyonun yüksek olduğu bir karşılaşmaydı. Bu tarz karşılaşmalar bugün başlamaz, bir hafta önce başlar. Her futbolcu, bu tarz zor maçları oynamak ister. Kariyerimde kazandığım bu tip maçlar oldu ancak ben her zaman bu tip zorlu maçlardan keyif almışımdır"" şeklinde konuştu.

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