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Van Persie'den olay hareket! Nouma'yı hatırlattı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe'de geceye damga vuran tartışmasız isim Robin Van Persie oldu.

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Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iten Fenerbahçe'de Hollandalı yılız Robin Van Persie damga vurdu. Hem Tosic'in kırmızı kartında hem de gol de başrol oynayarak gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Maçtan sonra ise Tosic ile yaşadığı tartışma sonrası elini şortunun içine soktuğu görüntü ortaya çıktı. Kırmızı kart sonrası Van Persie'nin Sırp oyuncuya yönelerek bu hareketi yaptığı görülüyor. Özellikle sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının büyük tepkisini çekti.
 
Yıllar önce yine Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin oynadığı derbi maçta attığı gol sonrası elini şortunun içine sokan Pascal Nouma'yı akıllara getirdi. Fransız yıldız olay hareket sonrası Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalmışı.

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