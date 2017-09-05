Van Persie'nin çapraz bağları yırtıldı!

Sol diz çapraz bağları yırtılan Van Persie bir süre sahalardan uzak kalacak.

BeİNSPORTS'un verdiği bilgiye göre; Van Persie'nin diz yan bağlarında 2.derece yırtık,ön çaprazlarda da kısmi yırtık var. Dönüş tarihi karanlık gözüküyor.

Sakat denilmiş ama Milli Takım'a gitmişti

Vardar maçında omzundan sakatlanan ve bu nedenle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyen Hollandalı oyuncunun iki hafta takımdan ayrı çalışacağı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Van Persie Milli Takım'a çağrıldı ve burada da sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe taraftarı tepkili

Sık sık sakatlık yaşayan Van Persie'ye ve yönetime sosyal medyada tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarların paylaşımlarından bazıları ise şöyle;

- Sakat sakat gitti, bile bile. Formaya da kulübe de saygı yok. Böyle bir topçunun Fenerbahçe'de işi olmamalı artık.

- Anca bu kadar güzel keklenir bir takım! Yazık 3 yılını bitirdi.

- Adam sakatken sakatlanmayı başarmış

- Oh be. Sakatlığına sevinmiyorum. Uzun süre başımıza bela olmayacak ona seviniyorum.

- En iyisi Turkiye'den uzak kalsin sahalardan degil!