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Van Persie'nin maaşı FIFA'dan!

Fenerbahçeli Robin van Persie'nin milli takımda yaşadığı sakatlık 28 günü geçti. Buna göre Hollandalı yıldızın bu süredeki ücreti, FIFA tarafından karşılanacak.

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Hollanda Milli Takım kampında sakatlanan Fenerbahçeli Robin van Persie’nin sakatlık süresince hak ettiği maaşını FIFA ödeyecek.
 
Hollandalı futbolcu ülkesinin 31 Ağustos’ta Fransa ile oynadığı maçın 64. dakikasında Vincent Janssen’in yerine oyuna dahil olmuştu. Maçı tamamlamasına karşın sakatlık yaşayan 34 yaşındaki forvet, sahalardan 3 hafta uzak kalacağını duyurmuştu. Ancak RvP bu tarihler içinde sahalara dönemedi.
 
Deneyimli futbolcunun sakatlığı FIFA'nın maaşını ödemeye yükümlü olduğu 28 günlük süreyi aştı. Van Persie’nin sakatlık süresine göre FIFA’dan talep edilecek rakam gelecek dönem için revize edilecek.
 
FIFA'nın 2012 yılında uygulamaya başladığı, ‘kulüp koruma programı’na göre oyuncunun sakatlığı dönemindeki maaşını FIFA ödüyor. Ancak FIFA’nın istekleri var. Bunların başında futbolcunun 28 gün sahaya çıkmaması önemli bir kriter. Ayrıca FIFA, hem kulüpten hem de federasyondan sakatlık raporu istiyor.
 
NTV Spor

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