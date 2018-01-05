Van Persie'nin Premier Lig'e transferi vergiye takıldı

Fenerbahçe’de Robin Van Persie’nin geleceğine dair soru işaretleri bitmezken, sezon başında yaşanan Stoke City görüşmelerinin detayları ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen Hollandalı yıldızın, İngiltere’nin kapısından nasıl döndüğü anlaşıldı. Sezon başlarken Premier Lig ekiplerinden Stoke City’den teklif alan Van Persie’nin her konuda anlaşma sağladığı bildirildi.

Fenerbahçe’nin de onayı alınırken, son dakikada beklenmedik bir pürüz yaşandı. 34 yaşındaki forvet, Ada’daki bazı vergi kurallarını öne sürerek ayrılmak istemediğini belirtti ve transfer görüşmeleri olumsuz noktalandı. İngiltere’de bir transfer esnasında futbolcunun gelirlerinden yüzde 45’lik bir oranda vergi kesiliyor. Ancak Van Persie’nin Stoke City gelişmesinde farklı bir durumdan bahsettiği öğrenildi.

Buna göre Van Persie’nin İngiltere’ye dönmeye sıcak bakmamasında iki ihtimal bulunuyor. Birincisi, Van Persie’nin Arsenal ve Manchester United dönemlerinde geçirdiği 11 seneye ait geçmişe dönük vergi borçlanması olabileceği yorumları yapılıyor. İkinci bir ihtimal de Türkiye’de yaşadığı sürede İngiltere’deki banka hesaplarını kapatmaması ve buradan doğabilecek vergi yükümlülüğü olarak dikkat çekiyor.

Kurallara göre de şu anda Van Persie’nin Premier Lig’e geri dönmesine dair vergi konusunda herhangi bir kısıtlama ya da yükümlülük bulunmuyor.

Van Persie’de sona gelindi

LA Galaxy ve Feyenoord ile anlaşan Van Persie’nin sözleşmesinin feshi için görüşmelerde son aşamaya gelindi. Hollandalı futbolcunun ikinci yarı 2 milyon 750 bin euroluk maaşının ödenmesi ile ilgili pazarlıklar yapılıyor. Van Persie alacaklarını büyük bölümünü isterken sarı lacivertliler ise buna yanaşmıyordu. Yapılan son görüşmelerde orta noktaya yaklaşıldı. Sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Hollandalı, prensipte anlaştığı iki takım arasından seçim yapacak.

Skorer