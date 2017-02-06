Oğuzhan Özyakup, Van Persie ile olan paylaşımlarını sildi
Dün akşamki derbide yakın arkadaşı Van Persie ile bir kaç kez tartışma yaşayan Oğuzhan Özyakup, bugün Hollandalı yıldızla olan bazı paylaşımlarını sildi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Mücadele sırasında iki yakın arkadaş Oğuzhan Özyakup ve Robin van Persie tartışma yaşamaıştı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan, 'Başka bir oyuncuyla (Van Persie) özel bir şeyim vardı, bu maça kadar. Herkes karakterini belli etti bugün' diyerek Hollandalı futbolcu ile arasının açıldığını belirtmişti. Genç futbolcu bugün de sosyal medya hesabından 2013 yılında Robin van Persie'yle çektiriği fotoğrafı sildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.