Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Oğuzhan Özyakup, Van Persie ile olan paylaşımlarını sildi

Dün akşamki derbide yakın arkadaşı Van Persie ile bir kaç kez tartışma yaşayan Oğuzhan Özyakup, bugün Hollandalı yıldızla olan bazı paylaşımlarını sildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Mücadele sırasında iki yakın arkadaş Oğuzhan Özyakup ve Robin van Persie tartışma yaşamaıştı.
 
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan, 'Başka bir oyuncuyla (Van Persie) özel bir şeyim vardı, bu maça kadar. Herkes karakterini belli etti bugün' diyerek Hollandalı futbolcu ile arasının açıldığını belirtmişti.  Genç futbolcu bugün de sosyal medya hesabından 2013 yılında Robin van Persie'yle çektiriği fotoğrafı sildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de deprem

Onların akraba olduklarını biliyor muydunuz?

Onların akraba olduklarını biliyor muydunuz?

O meyve artık Türkiye'de üretiliyor

O meyve artık Türkiye'de üretiliyor

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA