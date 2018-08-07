VAR uygulaması Şampiyonlar Ligi'nde yok

Futbol gündeminin birinci sırasına yerleşen VAR sistemi, bu spor dalının en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde kullanılmayacak. FIFA Dünya Kupası’nda kullanılan ve turnuvaya damga vuran Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ilgili olarak UEFA’nın kararını verdiği belirtiliyor.

Eğitim için zaman gerekli

Son olarak Türkiye’deki Süper Kupa maçında Galatasaray-Akhisarspor mücadelesinde de kullanılan sistemin bir çok kulvarda yaygınlaşmasına karşın, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon kullanılmayacağı ifade ediliyor. Bunun en temel gerekçesini ise tüm Avrupa’daki hakemleri sistem için eğitmenin uzun bir zaman alacak olması gösteriliyor.

Bir sonraki sezon uygulanacak

İtalya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Türkiye gibi ülkelerde kullanılan sistemin, kıtanın diğer ülkelerinde ise kullanılmadığına dikkat çekiliyor. Bu durumda, bir çok ülkeden hakemlerin sistem için yetiştirilmesinin yeni sezona yetişmeyeceğine dikkat çekiliyor. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi’nde VAR sisteminin 2019-20 sezonundan itibaren uygulanması düşünülüyor.

Uluslar Ligi’nde de yok

UEFA Hakem Komitesi’nde başkanlığa getirilen Roberto Rosetti’nin bu anlamda önemli katkısı olacağı vurgulanıyor. VAR uzmanı olan İtalyan eski hakemin, önümüzdeki süreçte konuyla ilgili adımları atacağının altı çiziliyor. Öte yandan önümüzdeki ay başlayacak UEFA Uluslar Ligi’nde de VAR sisteminden faydalanılmayacağı iletiliyor.

(Skorer)